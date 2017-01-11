Москва, 11 января, 2017, 05:37 — ИА Регнум. Россия ежегодно теряет миллионы кубометров древесины из-за незаконных вырубок, что обходится бюджету в миллиарды рублей. Об этом 11 января пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы Счётной палаты.

Шишкин Иван. Зимний лес

Сообщается, что за период с 2010 по 2015 год количество случаев незаконной вырубки сократилось на 37%, но при этом сумма ущерба от них уменьшилась незначительно — на 14,2%. По состоянию на 1 января 2016 года она составила 11 млрд 874 млн рублей.

По данным Счётной палаты, почти половина объёма незаконных рубок (49,5%) приходится на Сибирский федеральный округ. Отмечается, что за пять лет общий запас древесины в стране снизился на 231 млн кубометров. Наиболее динамично убывают леса в республиках Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальском, Красноярском и Пермском краях, Брянской, Иркутской, Калужской, Кировской и Московской областях.

Одной из причин повальной вырубки леса называется недостаточное количество кадров, осуществляющих его охрану. В Счётной палате указывают, что фактическая численность должностных лиц, осуществляющих охрану лесов, на сегодняшний день меньше норм, установленных правительством России.

Вместе с тем, как отмечает издание, в Рослесхозе не согласны с выводами Счётной палаты. По данным ведомства, приведённые в отчётах цифры, отображают только данные о потерях кубометров леса, при этом не учитывается актуальная информация об объёмах прирастаемой древесины.

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