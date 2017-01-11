Москва, 11 января, 2017, 05:16 — ИА Регнум. Суд арестовал более 560 млн рублей и ряд объектов недвижимости, принадлежащих экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, сообщил зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов.

verkeorg Суд

«У него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн рублей», — сказал Краснов в интервью изданию «Коммерсантъ».

Напомним, 10 января Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста Алексея Улюкаева, отклонив его просьбу об освобождении под подписку о невыезде. Суд счёл обоснованными доводы следствия о том, что, находясь на свободе, экс-министр может воспрепятствовать расследованию дела.

Читайте также: Названо арестованное судом имущество Улюкаева

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября Алексей Улюкаев был задержан с поличным в офисе «Роснефти» при получении взятки в размере $2 млн. По версии следствия, вознаграждение было передано ему за положительную оценку, выданную Минэкономразвития в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций компании «Башнефть». Сам Улюкаев не признаёт себя виновным, называя инцидент провокацией.