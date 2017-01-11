Нью-Йорк, США, 11 января, 2017, 04:58 — ИА Регнум. Представитель США в Организации Объединенных Наций Саманта Пауэр в последнем выступлении в Совете Безопасности ООН перед сменой президента Соединенных Штатов в последний раз обвинила Россию в «беспощадной агрессии», передает Associated Press 11 января.

Флаг ООН

Госпожа Пауэр напомнила всем членам Совбеза о «русской агрессии» в Сирии и на Украине, а также об «аннексии Крыма» в обход резолюций ООН.

Сообщается, что в ответ постоянный представитель России Виталий Чуркин обвинил США в «авантюристической политике» на Ближнем Востоке и на Украине, а также заявил, что администрация уходящего президента США Барака Обамы «отчаянно ищет козла отпущения» за свои собственные неудачи в Ираке, Сирии и Ливии.

Президент США Барак Обама перед окончательной передачей президентских полномочий республиканцу Дональду Трампу, которая состоится 20 января, действительно успел обвинить Россию «во всем», включая поражение демпартии США на выборах — по его мнению, к проигрышу кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон и потере большинства мест в Сенате и палате представителей привели «русские кибератаки» на избирательную систему, которые координировал лично президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, «русские кибератаки», доказательство наличия которых так и не было представлено общественности, уже стали причиной высылки российских дипломатов из США, а также введения санкций в отношении руководства российских спецслужб ГРУ и ФСБ.

Сегодня глава Пентагона Эштон Картер, который также последний раз выступил в качестве главы военных США, пообещал, что уже введенные санкции против России «в ответ на кибератаки» — это «только начало», однако не пояснил, какие еще ответные действия планирует уходящая администрация в ответ на недоказанные «преступления» России.