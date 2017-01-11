Якутск, 11 января, 2017, 05:06 — ИА Регнум. Предложения министерства юстиции РФ лишать должников жилья, если его площадь в два раза превышает нормативы, только усилит напряжённость в и без того сложной ситуации в жилищной сфере России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал руководитель общественного движения «Якутия — Наше мнение» Степан Петров. Он считает, что приобрести жильё взамен проданного должнику будет нелегко, так как нормативы стоимости квадратного метра обычно в 2−3 раза ниже рыночной цены.

Алексей Саврасов. С квартиры на квартиру. 1876

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Общественник полагает, что эта инициатива министерства юстиции РФ может иметь неоднозначные последствия и стать одним из методов осуществления жилищного геноцида народа России.

«Как заявлено, она направлена на изъятие долгов у людей, имеющих сверхплощади. Однако, правоприменительная практика в России далеко не всегда реализует поставленные перед законом цели. Зачастую многие цели не достигаются и исполнение направлено против большинства населения. В реальности это может ударить по большинству рядовых должников», — опасается Степан Петров.

Он подчёркивает, что заниженность нормативов стоимости квадратного метра может привести к ситуации невозможности приобретения равноценного жилья в рамках нормативной площади.

В пример общественник приводит Якутию. Общероссийский норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения на первое полугодие 2016 года утвержден в размере 36 008 рублей, а средняя рыночная стоимость его в республике — 46 911 рублей.

«В то же время средняя продажная стоимость 1 метра благоустроенного каменного жилья в центре Якутска (вторичное и новое — готовое к заселению) достигает от 120 000 рублей, в прилегающих к центру частях города — от 100 000 рублей и выше. Таким образом, заниженность нормативов от реальной продажной стоимости составляет 2−3 раза. Даже стоимость новостроек на стадии вхождения в долевое строительство — от 65 000 рублей за метр «черновой отделки», — приводит цифры Степан Петров.

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Он опасается, что должнику просто не хватит средств для приобретения равноценного жилья по нормативной площади, и он будет вынужден переселиться на окраины в неблагоустроенный деревянный жилищный фонд, где высока пожароопасность и много домов в аварийном состоянии.

«Если такое жильё сгорит или станет совсем ветхим, человек рискует стать бомжом, так как муниципалитет не имеет достаточного маневренного фонда. Тысячи якутских погорельцев, аварийщиков, очередников и льготников десятилетиями стоят в очереди на жилье, прозябая в ветхих трущобах в богатой алмазами, золотом, нефтью, газом и природными ресурсами Якутии. Жизнь в 50-градусные морозы с уличным туалетом и набором воды на колонке называется существованием», — отметил также Степан Петров.

«Я полагаю, что в Якутии создана незаконная коррупционная система скрытого распределения государственного жилья, — говорит также общественник. — Деньги выделяются, и жилье строится, но не достаётся нуждающимся. В основе коррупционной схемы, я считаю, находится использование различных схем субсидирования и установление квот для региональных чиновников, прокуроров и судей в ущерб интересам граждан, имеющих законное право на получение жилья (выпускники детских домов, многодетные семьи, инвалиды, жители ветхого и аварийного жилищного фонда и другие)».

Общественник считает, что новая инициатива министерства юстиции нарушает право людей на жилище и направлена на обогащение финансовых олигархов — владельцев банков. «Это вдвойне несправедливо ввиду завышенности ссудного процента в России. В цивилизованных странах ставки по кредитам не превышают 2%. В нашей стране кредитные ставки от 13−15% и выше. А микрофинансовые организации занимаются «грабежом» населения, выдавая займы свыше 900% годовых (1,5−2% в день и выше)», — пояснил также Степан Петров.

Общественник полагает, что сейчас в России происходит легитимация (узаконивание) обогащения финансовых олигархов за счет геноцида россиян, большинство должников не сможет найти сил выбраться из бедственного положения, а государству они не нужны. «Вечная история несправедливости в России продолжается», — подытожил Степан Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов также не поддержал предложение отбирать у должников единственное жильё, если оно в два раза больше нормативной площади. Эксперт обратил внимание на то, что люди оказались на грани бедности, выплачивая непосильные проценты по кредитам, которые значительно превышают ключевую ставку ЦБ РФ (10%).

«Такая инициатива приведёт к множеству злоупотреблений и обострит социальную напряжённость в стране», — уверен экономист. Лишение должников жилплощади при этом не решит проблем с долгами, отметил он. Выход Юрий Данилов видит в списании сложных долгов с банков за счёт выпуска гособлигаций, а также в снижении ключевой ставки до 4−6%.