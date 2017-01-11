Вашингтон, 11 января, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Разведслужбы США на минувшей неделе ознакомили уходящего и избранного президентов Барака Обаму и Дональда Трампа с засекреченными документами, из которых следует, что в распоряжении России якобы имеется компрометирующая информация о Дональде Трампе, передаёт CNN.

DonkeyHotey Дональд Трамп

Источники телеканала, знакомые с содержанием брифинга разведки, сообщили, что предполагаемый компромат представляет собой как сведения о личной жизни миллиардера, так и финансовую документацию.

Телеканал утверждает, что информация об этом была также включена в качестве приложения в недавний доклад разведки о «вмешательстве России» в американские выборы. Указание на возможное наличие у Москвы компромата на Дональда Трампа было призвано служить аргументом в пользу того, что «российские хакеры» якобы публиковали негативную информацию только о его сопернице Хиллари Клинтон.

Напомним, 10 декабря глава ФБР Джеймс Коми в ходе слушаний в Конгрессе заявил, что атакам «российских хакеров» подвергалась не только Демократическая партия, но и ресурсы Национального комитета Республиканской партии. В то же время он уточнил, что речь идёт о старых серверах, которые республиканцами больше не используются. Глава ФБР также подчеркнул, что не располагает данными о том, что кибератаки оказали какое-либо влияние на избирательную кампанию Дональда Трампа.

Как передавало ИА REGNUM, ранее американская разведка обнародовала доклад, в котором утверждается, что президент России Владимир Путин якобы лично дал указания повлиять на ход президентской кампании в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в кибератаках со стороны США «охотой на ведьм», от которой в Москве уже «серьёзно устали».

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