Владивосток, 11 января, 2017, 03:16 — ИА Регнум. В Приморском крае с начала реализации федеральной программы по выделению земельных участков одобрено более 1 тысячи заявок на дальневосточный гектар. В общей же сложности на сегодняшний день подано около 9 тысяч заявок. Такие цифры озвучила замдиректора департамента земельных и имущественных отношений субъекта Ирина Михеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Читайте также: Иностранные граждане не смогут получить гектар в ДФО

Согласно последним данным, всего с 1 июня прошлого года подано около 9 тысяч заявок на предоставление бесплатных земельных участков. Сегодня на рассмотрении находятся 400 договоров, ещё 258 договоров находятся на регистрации, зарегистрированы — 500 договоров. За день обрабатывается около 10−12 заявок.

По словам представителя краевой администрации, на данный момент активно ведётся подготовка к третьему этапу реализации закона, который стартует с 1 февраля. В частности, для бесперебойной работы планируется увеличить количество работников, обрабатывающих заявления.

«По прогнозам, именно Приморье станет лидером по количеству желающих получить землю. Большой популярностью пользуется территория Владивостокской агломерации: Надеждинский и Шкотовский районы. По-прежнему популярны Ханкайский и Хасанский муниципальные образования», — добавила Михеева.

Как сообщало ИА REGNUM, в последних числах декабря 2016 года Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, который усиливает защиту лесного фонда и не допускает иностранных граждан к владению земельными участками на Дальнем Востоке. По словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, ряд предложений о внесении поправок в закон о дальневосточном гектаре в скором времени будет направлен полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу.