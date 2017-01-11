Москва, 11 января, 2017, 03:14 — ИА Регнум. Расширение списка Магнитского имеет под собой абсолютно чёткую логику: Барак Обама оставил Дональду Трампу машинку для репрессий. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 сделал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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«Акт Магнитского, несмотря на юридический флёр, незаконен, потому что люди, которые обвинены, обвинены не судом, а какой-то комиссией. Это внутренняя бумажка для США, но проблема в том, что в декабре 2016 года Конгресс проголосовал за то, что этот акт Магнитского работает на все страны, то есть принцип экстерриториальности введён. Теперь это глобальный акт Магнитского», — обозначил эксперт.

«Для чего этот набор, на мой взгляд, совершенно случайных персонажей был включён? Чтобы запустить процесс, — добавил Алексей Мухин. — Помимо четырёх граждан Российской Федерации, там ещё есть ливийка и гражданин Ирана, которые обвинены в связях с террористическими организациями, по версии США. Логика здесь чёткая — Обама оставляет наследство Трампу с запущенным списком Магнитского, то есть вот тебе машинка для репрессий».

Как сообщало ИА REGNUM, в список Магнитского был внесён председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Кроме него в список внесены: политик Андрей Луговой, предприниматель Дмитрий Ковтун, а также чиновники Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.