Вашингтон, 11 января, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение в Сенат ранее заявленный законопроект о введении «всеобъемлющих санкций» в отношении России из-за якобы имевшего место вмешательства российских хакеров в выборы президента США, а также ситуации вокруг Украины и Крыма. Об этом авторы документа сообщили на пресс-конференции в Капитолии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маккейн

Инициаторами расширения санкций первоначально выступили республиканец Джон Маккейн и демократы Бен Кардин и Роберт Менендес. Затем к ним присоединился целый ряд сенаторов, среди которых — Линдси Грэм, Джоан Шаин, Эми Клобушар.

Сенатор от Алабамы Линди Грэм в ходе пресс-конференции сообщил, что новые меры затронут в первую очередь российский энергетический сектор. Кроме этого, предлагается ограничить возможности взаимодействия с Москвой по вопросам ядерной энергетики. Ранее также стало известно, что законопроект предусматривает новые визовые ограничения и заморозку активов лиц, которые «были вовлечены в значимые действия, подрывающие кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов».

Джон Маккейн одним из оснований введения санкций назвал необходимость «ответить» президенту России Владимиру Путину на якобы «планируемую атаку российских военных на Мариуполь». По словам сенатора, о наличии таких намерений у российской стороны ему сообщил президент Украины Пётр Порошенко.

Сенатор Роберт Менендес назвал законопроект «посланием Владимиру Путину» и подчеркнул, что американский Конгресс не признаёт «управление Крымом со стороны России». Также по его словам, основанием для расширения санкций стал «доклад» американской разведки, в котором без каких-либо доказательств высказывается мнение о том, что Владимир Путин якобы лично дал указания повлиять на ход президентской кампании в США.

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