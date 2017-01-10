Из офиса Сбербанка в Москве эвакуировали около 40 человек
Москва, 11 января, 2017, 00:30 — ИА Регнум. Сотрудники вневедомственной охраны вечером 10 января эвакуировали персонал и посетителей офиса Сбербанка на Ленинском проспекте в Москве из-за задымления, сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.
«По предварительным данным причиной задымления могло послужить замыкание электропроводки в результате чего сработала охранно-пожарная сигнализация, выведенная на пуль вневедомственной охраны», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на момент задымления в помещении банка находились около 40 человек. Все они были эвакуированы до прибытия пожарных расчётов.
Сведений о пострадавших не поступало.
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