Минск, 11 января, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Инфляция в Белоруссии в 2016 году составила 11,8% по сравнению с 2015 годом. Такие данные обнародовал 10 декабря Национальный статистический комитет Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Согласно данным Белстата, продовольственные товары за год подорожали на 10,4%, непродовольственные товары — 9,4%, услуги — на 19,7%.

В декабре 2016 года потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,5% по сравнению с ноябрём 2016 года и на 10,6% — в сравнении с декабрём 2015 года. В том числе продовольственные товары подорожали на 1,0% к ноябрю 2016 года, на 10,4% — к декабрю 2015 года, цены на непродовольственные товары — на 9,4% и 6,8% соответственно, услуги — на 1,1% и 17,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, повышение цен на товары и тарифов на услуги происходит на фоне кризиса, который длится в Белоруссии уже тритий год. Власти республики повышают цены параллельно с сокращением реальных зарплат, что приводит к обнищанию широких слоёв населения. Белорусское руководство отрицает свою ответственность за ситуацию, как и сам факт кризиса.