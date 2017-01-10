Москва, 11 января, 2017, 00:04 — ИА Регнум. Национальные антидопинговые агентства 19 стран потребовали отстранить Российскую Федерацию от участия во всех международных соревнованиях, в том числе Олимпиады, и лишить Россию права проведения всех состязаний. Текст совместного заявления 19 Национальных антидопинговых организаций (NADO) опубликовал в своем Twitter журналист ВВС Дэн Роан.

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В этом заявлении сказано, что в связи с «новыми неопровержимыми доказательствами существования государственной системы сокрытия допинга в России», которые якобы были представлены в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Речь идет о второй части доклада Макларена, опубликованной 9 декабря минувшего года. Доклад не содержит каких-либо внятных доказательств, а лишь голословные обвинения в адрес России о якобы существующей государственной допинговой системе.

В связи с этим антидопинговые агентства 19 стран требуют перенести все запланированные на территории России соревнования и установить мораторий на проведение других турниров в стране. Также они требуют отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях, пока спорт и антидопинговая система в РФ не станет отвечать требованиям WADA.

Эти требования подписали антидопинговые агентства Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.