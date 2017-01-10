Вашингтон, 10 января, 2017, 23:50 — ИА Регнум. ФБР не имеет никаких доказательств того, что Россия успешно взламывала серверы избранного президента США Дональда Трампа или какие-либо другие серверы Республиканской партии, заявил Джеймс Коми, сообщает 10 января Reuters.

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Первоначально, после победы 8 ноября Трампа над Хиллари Клинтон, Коми отказывался отвечать на вопрос о расследовании возможных связей между Трампом и Россией.

Американские спецслужбы 6 января опубликовали заявление, в котором утверждается, что президент России Владимир Путин приказал приложить усилия для того, чтобы помочь республиканцу Трампу победить на выборах президента. Задача состояла в дискредитации кандидата от демократов Хиллари Клинтон, говорится в заявлении.

В докладе, в котором опущены секретные подробности, утверждается, что российские хакеры манипулировали президентской кампанией в США. Россия отвергает подобные заявления.

Директор ФБР утверждает, что Россия использовала таких посредников, как WikiLeaks, для дискредитации демократического кандидата.

Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США началась масштабная кампания по обвинению России в манипулировании выборами. Российские хакеры обвинялись во взломе серверов кандидатов в президенты с целью повлиять на ход выборов и помочь республиканскому кандидату занять кресло в Белом доме. Подобные обвинения Россия решительно отвергает.