Ставрополь, 10 января, 2017, 23:20 — ИА Регнум.



В Ставропольском крае трое врачей районной больницы осуждены за врачебную ошибку, приведшую к смерти ребенка. Девочке неправильно подключили аппарат искусственной вентиляции легких, из-за чего она умерла.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете, врачи признаны виновными в смерти девочки по неосторожности. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девочку прооперировали в больнице от аппендицита 8 июня 2015 года. После операции на следующий день девочка умерла в реанимации, не приходя в сознание.

Экспертиза показала, что причина трагедии в неправильно установленном аппарате искусственной вентиляции легких, что привело к разрыву легких девочки.

Под суд пошли заведующий отделением анестезиологии-реанимации Советской районной больницы Идрис Идрисов, врач анестезиолог-реаниматолог Диана Григорьянц и медсестра Наталья Кузнецова. На период следствия завотделением и врач-анестезиолог были отстранены от занимаемых должностей.

Суд приговорил Идрисова к 1 году 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запрещено работать в лечебных учреждениях два года. Медсестра Наталья Кузнецова пробудет в колонии 1 год 2 месяца. Год ей запрещено работать в больницах и поликлиниках. Врач Григорьянц получила наказание в виде одного года колонии-поселения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело о смерти девочки ушло в суд в апреле минувшего года. За это время суд исследовал множество медицинских и прочих экспертиз, результаты которых доказывают вину врачей.

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Отметим, что в минувшем году на Ставрополье расследовался еще ряд дел о врачебных ошибках. Так, в феврале в поле зрения следственных органов попал врач анестезиолог-реаниматолог Ставропольского краевого перинатального центра, который во время операции по прерыванию внематочной беременности, предположительно, повредил женщине верхушку легкого, вовремя не диагностировал это, и женщина умерла.

В Благодарненской больнице врач-хирург не поставил мужчине правильный диагноз — проникающий характер раны левой половины груди — и провел неверное лечение. Через несколько дней у пациента тромб мигрировал из поврежденной стенки левого желудочка, вызвал кровотечение, и мужчина умер.

А в Георгиевске после избиения мужчина умер, не дождавшись медпомощи. Накануне смерти мужчина дважды обращался к врачу Георгиевской больницы, но тот не стал его госпитализировать и отправил домой.

Через три дня мужчина почувствовал себя намного хуже и снова обратился в поликлинику. Однако спасти его уже не удалось. Экспертиза пришла к заключению, что причина смерти в неоказании необходимой медицинской помощи. Под следствие попал врач больницы, отказавший в госпитализации.

В апреле прошлого года под следствие попали врачи частной клиники Ставрополя, в которой умер 27-летний мужчина во время операции по удалению варикозных вен. Перед проведением операции была проведена анестезия, после чего у мужчины развилась острая сердечная недостаточность и он умер.