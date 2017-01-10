Москва, 10 января, 2017, 23:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Beshr Abdulhadi Сирия

Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили комплекс вопросов, связанных с реализацией положений, подписанных 29 декабря правительством Сирии и оппозицией.

Лавров и Чавушоглу подчеркнули важность поддержания режима перемирия и конструктивного подхода к подготовке предстоящей межсирийской встречи в Астане при безусловной необходимости продолжения борьбы с террористическими группировками.

Также Лавров и Чавушоглу обсудили ряд актуальных вопросов российско-турецких отношений.