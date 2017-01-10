Ижевск, 10 января, 2017, 23:07 — ИА Регнум. Управляющая компания полностью взяла на себя обязательства по ремонту кровли, которая частично обрушилась в ночь с 7 на 8 января в доме №49 по улице 50 лет ВЛКСМ. Будут восстановлены поврежденные элементы кровли, а также выполнены усиления конструкций по всему периметру дома, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртии со ссылкой на главу ведомства Ивана Маринина.

Сосульки

По его словам, все работы должны быть выполнены в короткий срок — до трех недель. «Но я думаю, что управляющая компания, понимая ситуацию, завершит их досрочно», — полагает министр. Администрация Октябрьского района Ижевска ежедневно будет контролировать ход восстановительных работ и проводить работу с жителями по возмещению ущерба.

Кроме того, администрациям муниципальных образований, Госжилинспекции республики поручено провести обследование всех многоквартирных домов на наличие снега и наледи на кровлях. Большое внимание должно быть обращено на кровли с высокой степенью износа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обрушившейся подстропильной балкой была повреждена система теплоснабжения многоквартирного дома, без тепла остались 40 квартир. К вечеру 8 января подача тепла в квартиры была возобновлена в полном объеме. По оценкам экспертов, причиной аварии стало большое количество снега, который должным образом не был счищен управляющей компанией, а также особенность строения пролетов крыши, длина которых составляет около 12 метров. Глава Удмуртии Александр Соловьев заявлял о необходимости ввести локально режим ЧС для сокращения сроков ремонтных работ. По его мнению, необходимо провести не только ремонт обрушившегося участка, а капитальный ремонт крыши. Он отметил, что нужно провести ревизию домов с подобными конструкциями крыш, которых в Ижевске более 50.