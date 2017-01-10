Вашингтон, 10 января, 2017, 23:00 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп призвал республиканцев немедленно отменить Obamacare, заявив, что нет никаких причин для задержки этого решения. По его мнению, это можно осуществить в несколько недель, сообщает 10 января Reuters.

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«Obamacare — это катастрофа для нашей страны», — заявил Трамп.

Напомним, реформа здравоохранения Барака Обамы считается главным его достижением на посту президента США. Данный закон был первой попыткой реформирования медицинской системы с 1960-х годов. Реформа предполагает медицинское страхование граждан США, а также выделение средств для малоимущих. Ранее спикер палаты представителей Пол Райан заявил, что реформа будет отменена постепенно, чтобы не создать дополнительной нагрузки на бюджет.