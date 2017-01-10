Багдад, 10 января, 2017, 22:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что отношения с северным соседом «не сдвинутся вперед ни на шаг», пока Турция не выведет войска с территории Ирака, сообщает 10 января Reuters.

Raad Azeze ВС Ирака

Турецкие войска были размещены в городе Башика недалеко от Мосула, являющегося последним крупным оплотом «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.

Напомним, турецкая армия проводит военную операцию против курдов на территории Ирака начиная с декабря 2015 года. Кроме того, турецкие войска задействованы также на территории другого государства: с августа 2016 года они проводят операцию «Щит Евфрата» против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и курдов на территории Сирии.