Ижевск, 10 января, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Власти Удмуртии повторно утвердили предельные тарифы на проезд по мостам через Каму и Буй. Соответствующий документ опубликован на портале главы и правительства республики.

Trevelfoto.ru Река Кама

Стоимость проезда будет варьироваться в зависимости от типа транспортного средства и количества используемых мостов. Так, проезд по камскому мосту для легкового автомобиля обойдется в 340 рублей; для автомобилей с прицепом, пикапов и минифургонов — в 679 рублей; автобусы и грузовые автомобили смогут проехать за 1189 рублей; тяжелые трехосные грузовики — за 1528 рублей.

Проезд по мосту через Буй будет стоить от 187 до 781 рубля. Использование двух мостовых переходов обойдется водителям транспортных средств в сумму от 509 до 2292 рублей.

Протяженность платной дороги через камский мост составит 2,1 км. Из которых длина моста — 1,1 км. Протяженность моста через Буй составит 223,5 м, с учетом прилегающих дорог — 400 м. Отметим, что в апреле прошлого года правительство региона уже утверждало предельные тарифы на проезд, которые были несколько ниже вновь принятых. Так, стоимость проезда по мосту через Каму планировалась от 326 рублей для легкового автомобиля до 1 468 рублей для трехосных большегрузов, через Буй — от 179 до 750 рублей, при использовании двух мостов — от 489 до 2 202 рублей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом новые тарифы выше в среднем на 4%.

Напомним, что взимание платы за проезд станет возможным после организации пунктов приема средств, которая намечена на март 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект предусматривает строительство автодорожного мостового перехода через Каму, включающего большой автодорожный мост через реку Кама с подходами, мостовой переход через реку Буй с подходами, еще два небольших моста через реки Вагановка и Камбарка. Стоимость строительства оценивается в 14 млрд рублей. По концессионному соглашению более 10 млрд рублей — средства инвестора, 2,5 млрд рублей — средства инвестиционного фонда РФ и около 1,3 млрд рублей — средства бюджета Удмуртии.

Открытие моста было запланировано на сентябрь 2016 года. В связи с финансовыми трудностями, возникшими у концессионера, сдачу объекта отложили. Теперь сдать объект в эксплуатацию планируется в июле следующего года.