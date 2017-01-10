Донецк, 10 января, 2017, 22:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины предприняли попытку прорыва линии обороны войск Донецкой народной республики (ДНР) на западе Донецка. Об этом сегодня, 10 января, сообщает Донецкое агентство новостей.

U.S. Army Europe ВСУ

Сообщается, что в 18:45 по местному времени ВСУ начали массированную артиллерийскую подготовку с использованием 122-миллиметровых орудий. Затем в атаку пошли три группы украинской пехоты в районе промзоны.

Вооруженные силы ДНР открыли ответный огонь из стрелкового оружия. По предварительным данным, трое украинских военнослужащих погибли, трое получили ранения. Украинские силы отступили.

Ранее сегодня поступила информация о том, что украинские войска начали занимать в районе Дебальцево более выгодные позиции на нейтральной полосе.