ВСУ попытались атаковать позиции ДНР на западе Донецка
Донецк, 10 января, 2017, 22:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины предприняли попытку прорыва линии обороны войск Донецкой народной республики (ДНР) на западе Донецка. Об этом сегодня, 10 января, сообщает Донецкое агентство новостей.
Сообщается, что в 18:45 по местному времени ВСУ начали массированную артиллерийскую подготовку с использованием 122-миллиметровых орудий. Затем в атаку пошли три группы украинской пехоты в районе промзоны.
Вооруженные силы ДНР открыли ответный огонь из стрелкового оружия. По предварительным данным, трое украинских военнослужащих погибли, трое получили ранения. Украинские силы отступили.
Ранее сегодня поступила информация о том, что украинские войска начали занимать в районе Дебальцево более выгодные позиции на нейтральной полосе.