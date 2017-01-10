Вашингтон, 10 января, 2017, 21:57 — ИА Регнум. Усилия палаты представителей США по отмене Obamacare, будут включать «стабильный переходный период», прежде чем законопроект Барака Обамы будет отменен, заявил спикер палаты представителей Пол Райан, сообщает 10 января Reuters.

Госпиталь

Райан, выступая на пресс-конференции, рассказал, что через законодателей будет проходить все, что касается медицинского законодательства, что приведет к постепенной замене законопроекта прежней администрации, таким образом, бюджет не получит существенной нагрузки.

Напомним, реформа здравоохранения Барака Обамы считается главным его достижением на посту президента США. Данный закон был первой попыткой реформирования медицинской системы с 1960-х годов. Реформа предполагает медицинское страхование граждан США, а также выделение средств для малоимущих.