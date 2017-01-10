Ижевск, 10 января, 2017, 21:51 — ИА Регнум. В Ижевске в городке Металлургов произошел порыв на магистральном трубопроводе, подача теплоносителя потребителям временно приостановлена. Без отопления остались 62 многоквартирных дома, 6 детских садов и 2 школы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Михаил Скрипнюк. После дежурства (фрагмент). 1999

Место повреждения на магистральном трубопроводе определено. Работы по устранению порыва планируется завершить до 6 утра 11 января. «После ликвидации порыва на теплотрассе подача отопления и горячего водоснабжения потребителям будет возобновлена», — отметили в пресс-службе.

По информации ООО «Удмуртские коммунальные системы», на место повреждения теплотрассы выехали 2 ремонтные бригады и 6 единиц техники. В настоящее время специалисты приступили к работам по устранению порыва.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала прошлого отопительного сезона в Ижевске зарегистрировано 588 отключений теплоносителя, что больше показателя на аналогичную дату прошлого года на 76%. Количество проблемных ситуаций с подачей горячей воды увеличилось на 51% до 932 аварий. В 880 случаях исполнителем являлось ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС).

В связи с многочисленными повреждениями на теплосетях в Ижевске поэтапно действовал режим готовности к ЧС — с 15 января 2016 года, режим ЧС — с 22 января, который 10 февраля вновь сменил режим повышенной готовности. Полностью ситуация стабилизировалась только с наступлением весны, и 17 марта режим готовности к ЧС был отменен. В марте текущего года в отношении ижевчан проводили перерасчет за перебои с отоплением и горячей водой. В Минстрое РФ отмечали, что сумма перерасчета «рекордная» — 46,5 млн рублей. В июне главный жилищный инспектор республики Марат Исмагилов сообщил, что сумма перерасчета составила около 50 млн рублей. Он отметил, что объем перерасчета может вырасти, поскольку запросы были выполнены частично.