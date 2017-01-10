Будапешт, 10 января, 2017, 21:40 — ИА Регнум. Венгрия и Болгария запретили судоходство по Дунаю, так как замерзающая река представляет опасность для судоходства, сообщает 10 января Reuters.

Велислав Замерзший Дунай

Габриэла Шиклош, представитель венгерского главного управления водного хозяйства, сообщила, что запрет вступает в силу в 15:00 по местному времени.

Болгарские речные власти также запретили судоходство на Дунае на болгарском участке реки.

Мелководье в сочетании с частичным замерзанием реки создает угрозу для судов, сообщают эксперты.

Дунай является одной из главных речных артерий Европы, по которой доставляются всевозможные грузы от зерна и нефти до пассажиров.