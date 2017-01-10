Псков, 10 января, 2017, 21:32 — ИА Регнум. В 2016 году в Псковской области произошло 820 пожаров, в результате которых погиб 101 человек, в том числе шесть детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, в течение года на пожарах травмы получил 61 человек.

Пламя

«Основной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнём в нетрезвом виде», — отметили в управлении. Наибольшее число пожаров — 628 — произошли в жилом секторе.

Главными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнём, нарушение правил при эксплуатации электрооборудования, а также нарушения правил устройства и эксплуатации печей.

За год пожары уничтожили в регионе 465 строений и 71 единицу автотранспорта. Возгорания причинили прямой материальный ущерб на сумму более 78 млн рублей. На пожарах удалось спасти 394 человека, а также ценности на 130,5 млн рублей.