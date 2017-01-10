Москва, 10 января, 2017, 21:15 — ИА Регнум. Российская оппозиционная партия ПАРНАС (Партия народной свободы) подала в Верховный суд России иск с требованием отменить итоги выборов в Государственную думу VII созыва, прошедшие 18 сентября 2016 года. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба политической организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Парнас

Оппозиционеры считают, что Центральная избирательная комиссия России допустила нарушения при подведении итогов голосования и якобы не провела проверку по жалобам о нарушениях при голосовании и подсчете голосов.

Кроме того, парнасовцы считают, что ЦИК не рассмотрела вопрос о повторном подсчете голосов, где достоверность итогов голосования ставилась под сомнение, речь идет о Санкт-Петербурге, Саратове, Челябинской области, Дагестане, Башкирии.

Также партия намерена потребовать от ЦИК предоставить документы, связанные с установлением результатов выборов в Госдуму.

Напомним, ПАРНАС набрала на выборах в Госдуму только 0,73% голосов и не смогла победить ни в одном одномандатном округе.