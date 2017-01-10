Великий Новгород, 10 января, 2017, 21:11 — ИА Регнум. Фонд областного марафона «Рождественский подарок» получил 21,9 млн рублей благотворительных взносов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, пожертвования получены от 542 организаций и 5263 жителей области.

Давид Тенирс Младший. Аллегория милосердия. 1640-е

По информации областного департамента труда и социальной защиты населения, новгородцы совершили более 1,5 тысячи звонков на интерактивные номера телефонов стоимостью от 50 до 1000 рублей.

Рождественская благотворительная кампания проводится в Новгородской области в 25-й раз. Марафон стартовал 26 декабря и продлится до 27 января.

Приоритетная цель марафона — оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, но помощь будет оказываться и другим категориям граждан. По информации органов социальной защиты населения области, в настоящее время в регионе насчитывается около 13 тысяч семей в трудной жизненной ситуации, в них воспитывается более 24 тысяч детей. 94% этих семей являются малоимущими. Они нуждаются в ремонте жилья, приобретении бытовой техники и мебели.

Кроме того, в области проживает более 2 тысяч детей-инвалидов, которые нуждаются в лечении и реабилитации.

В ходе прошлогоднего марафона было собрано более 57 млн рублей, помощь получили более 10 тысяч семей с детьми.