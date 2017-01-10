Комрат, Молдавия, 10 января, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии приняла решение о снятии с выборов в Народное собрание Гагаузии бывшего председателя гагаузского парламента Дмитрия Константинова. Как передает корреспондент ИА REGNUM, суд установил, что со стороны Константинова и его сторонников имели место многочисленные нарушения законодательства, включая подкуп избирателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Гагаузия

Ранее по данному делу были задержаны несколько человек, включая председателя избирательного участка в Комрате, по которому избирался Константинов, и одного из членов команды экс-спикера. Позже они были отпущены под домашний арест на период следствия.

Дату повторных выборов на избирательном округе №1 в Комрате должен установить ЦИК Гагаузии. В них примет участие конкурент Константинова во втором туре голосования Виталий Драгой.

К настоящему моменту избраны 33 из 35 депутатов нового состава Народного собрания Гагаузии. Помимо отмены итогов голосования в округе в Комрате выборы не состоялись в одном из округов в Вулканештах.