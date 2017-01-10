Вашингтон, 10 января, 2017, 20:58 — ИА Регнум. Джон Керри заявил, что госдепартамент США имел несколько контактов на высоком уровне с представителями переходной команды Дональда Трампа, сообщает 10 января Reuters.

Redstate.com Рекс Тиллерсон

«Это произойдет довольно гладко», — заявил Керри, отвечая на вопрос о передаче дел подконтрольного ему ведомства новому начальнику госдепартамента.

Керри заявил, что еще не встречался с Рексом Тиллерсоном, кандидатом на пост государственного секретаря, но такая встреча вскоре состоится. Ранее бывший и будущий государственные секретари общались только по телефону.

Напомним, что в среду 11 января состоятся слушания в Сенате, которые будут рассматривать кандидатуру Тиллерсона на пост государственного секретаря США, для ее одобрения необходимо большинство голосов верхней палаты конгресса, при этом республиканцы занимают 52 места из 100.