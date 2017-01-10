Белгород, 10 января, 2017, 20:41 — ИА Регнум. В Белгородской области 90 железнодорожных пассажирских платформ оборудуют освещением. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЮВЖД, в 2017 году на эти цели будет направлено 30,6 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа

В рамках мероприятий по повышению качества обслуживания пассажиров в регионе будет установлено 287 модулей, опоры со светодиодными светильниками, трансформаторы.

Сейчас на территории региона ЮВЖД содержит 446 пассажирских платформ. В 2016 году освещением были оборудованы две платформы на станции Головино.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на обустройство переездов в Белгородской области было направлено 6,4 млн рублей. При этом ранее к РЖД возникали серьезные претензии из-за необорудованных железнодорожных переездов.

В мае 2015 года под колесами поезда на переходе у рынка «Салют» погибла 25-летняя женщина. Она была инвалидом третьей группы по слуху, поэтому не услышала сигнала машиниста. Переход у «Салюта» появился вопреки требованиям безопасности при строительстве рынка, и ОАО «РЖД» получало предписания ликвидировать его либо оборудовать в соответствии с техническими требованиями. Железнодорожники эти требования игнорировали в течение нескольких лет и были привлечены к административной ответственности. В итоге судебная коллегия сделала вывод, что «непосредственной причиной гибели пострадавшей послужило не отсутствие у нее слухового аппарата, а отсутствие на данном переходе световой сигнализации». В пользу матери, мужа и дочери погибшей с железнодорожников взыскали 1,5 млн рублей компенсации за моральный ущерб и расходы на погребение, а затем суд постановил взыскать с ОАО «РЖД» ежемесячные платежи на содержание маленькой дочери погибшей. Для того, чтобы оборудовать переход, железнодорожникам потребовался еще год.