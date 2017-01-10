Кандагар, Афганистан, 10 января, 2017, 20:35 — ИА Регнум.

В Афганистане совершен второй за сутки террористический акт. На сей раз взрыв прогремел в провинции Кандагар. Об этом сегодня, 10 января, сообщает TOLO news.

Wings of Destiny Social Media Team Кандагар, Афганистан

Сообщается, что взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар Гамаюна Азизи. В момент взрыва Азизи проводил встречу с послом Объединенных Арабских Эмиратов.

По предварительным данным Азизи и дипломат из ОАЭ получили ранения. Также известно, что при взрыве погибли девять человек, в том числе четверо арабских телохранителей. 16 человек получили ранения.

Напомним, ранее сегодня в Кабуле около здания парламента был совершен двойной теракт. Сперва террорист-смертник подорвал себя, а затем взлетел на воздух заминированный автомобиль. По предварительным данным погибли 38 человек. Ответственность за теракт в Кабуле взяла на себя радикальная группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).