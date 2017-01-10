Тирасполь, 10 января, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский назначил Михаила Лапицкого исполняющим обязанности министра государственной безопасности ПМР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 января в пресс-службе президента Приднестровья.

Kgb-pmr.com Феликс Дзержинский

Ранее Лапицкий был председателем Комитета государственной безопасности ПМР. Одним из своих предыдущих указов Красносельский переименовал КГБ в Министерство госбезопасности — так спецслужба называлась до 2012 года, когда к власти в республике пришел Евгений Шевчук.