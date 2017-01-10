Кишинёв, 10 января, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон 10 января потребовал отзыва молдавского посла в Румынии Михая Грибинчи. Как передает корреспондент ИА REGNUM, поводом послужило заявление Грибинчи, который поставил под сомнение законность указа Додона об отзыве молдавского гражданства у экс-президента Румынии Траяна Бэсеску и выразил уверенность, что это не омрачит молдавско-румынские отношения.

Цитата из к/ф «Иисус из Назарета». реж. Франко Дзеффирелли. 1977. Италия — Великобритания Иуда

В интервью румынскому телеканалу Digi24 молдавский посол сказал, что указ Додона оспорен в Конституционном суде и с большой вероятностью может быть признан неконституционным. «Не хочу предвосхищать решение суда, но эксперты в этой области говорят, что шансы на то, что указ будет признан антиконституционным, очень велики», — сказал Грибинча.

По мнению Додона, дипломат позволил себе «дерзкие и несовместимые со статусом посла заявления» и политическую критику в отношении властей своего государства. Президент также заметил, что Грибинча «забыл, какому государству служит» и стал «адвокатом» иностранных политиков.

Между тем в тот же день, когда разгорелся скандал вокруг заявления Грибинчи, Конституционный суд Молдавии рассмотрел обращение депутата парламента Молдавии Григория Кобзака, который просил рассмотреть указ Додона об отзыве гражданства у Бэсеску на соответствие конституции страны.

По итогам рассмотрения запроса КС принял решение отклонить его, указав, что данный вопрос находится в компетенции обычных судебных инстанций, а не Конституционного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии Игорь Додон подписал 3 января указ о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства, которое было предоставлено тому прежним президентом Молдавии Николаем Тимофти. Додон заявил, то гражданство было предоставлено Бэсеску незаконно, поскольку тот находится под уголовным преследованием в Румынии.

Додон также напомнил, что Траян Бэсеску неоднократно призывал к ликвидации молдавской государственности путем присоединения к Румынии, а также отказывался признавать существование молдавского народа. «Все вышесказанное вступает в серьезное противоречие с положениями высшего закона — конституции РМ», — отметил Додон.

Сам Бэсеску назвал решение Додона «политическим», подтвердил, что выступает за присоединение Молдавии к Румынии и не исключил, что обжалует решение Додона в судебном порядке.

Лишение известного своими румыноунионистскими взглядами Бэсеску молдавского гражданства было одним из предвыборных обещаний Игоря Додона в ходе президентской кампании. И это единственное из его громких обещаний, для выполнения которого у него есть необходимые полномочия.