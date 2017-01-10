Вашингтон, 10 января, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Ряд американских сенаторов и конгрессменов готовят законопроект о новых санкциях в отношении Российской Федерации из-за обвинений в якобы имевших место кибератаках «русских хакеров» в период президентских выборов в США. Стали известны некоторые детали новых антироссийских санкций. Об этом сегодня, 10 января, сообщает Reuters со ссылкой на предварительный вариант документа.

В предварительной версии санкционного законопроекта предложены новые визовые ограничения и заморозка активов в отношении тех лиц, которые «были вовлечены в значимые действия, подрывающие кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов».

Также планируется введение санкций в отношении тех граждан России, которые якобы проводили действия совместно с министерством обороны РФ и российскими разведывательными службами, повлиявшие на международные компании, осуществляющие свою деятельность в России.

Напомним, сенаторы Джон Маккейн, Бен Кардин и Роберт Менендес объявили о готовности представить законопроект, который включает в себя «всеобъемлющий» пакет санкций против России.