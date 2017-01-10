Екатеринбург, 10 января, 2017, 20:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге власти города заявляют о тоннах вывезенного снега и о наращивании темпов уборки улиц. ГИБДД не разделяет их оптимизма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Буквально сегодня, 10 января, чиновники отчитались об очередном успехе. Службы благоустройства за сутки увеличили показатели по уборке улиц и вывозке снега на 700 тонн. По итогам суток на полигоны было отправлено 11 тыс. 800 тонн снежной массы.

О том, какие именно улицы удалось очистить, в мэрии не пояснили. А тем временем, как в конце 2016 года, так и в начале 2017-го, ГИБДД крайне недовольно качеством уборки. С начала января в городе произошло 543 ДТП. И в каждом случае были нарушения правил зимнего содержания дорог. Они выражались и в снежном накате на проезжей части, и в снежных валах в местах, где это запрещено, и в не расчищенных пешеходных переходах и подходов к ним.

Также претензии сотрудников ГИБДД к обработке дорог и улиц противогололедными материалами. Мэрия отчиталась: за прошедшие сутки коммунальщики рассыпали 117 тонн мелкофракционного щебня — на пять тонн больше, чем за предыдущие.

«На проезжей части улиц Белореченская и Посадская высота колеи составила порядка 10 см, что недопустимо. Данные факты допущены дорожно-коммунальными службами в период новогодних праздничных дней, а именно в период, когда интенсивность движения транспортных средств была минимальной и имелась возможность для полноценной расчистки дорог и улиц от снега», — отмечают в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции не исключают ограничения движения транспортных средств на отдельных участках дорог. Возникнет ли в этом необходимость, покажет время.