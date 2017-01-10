Париж, 10 января, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Французский консервативный кандидат в президенты Француа Фийон проведет 23 января встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель, чтобы изложить свое видение европейской политики, которая, по словам Фийона, должна заключаться в обороне, безопасности и более жестким контролем в еврозоне, сообщает 10 января Reuters.

European People's Party Франсуа Фийон

«Для США наш континент, скорее всего, не будет больше в приоритете», — заявил Фийон.

«Франция должна воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь мобилизовать Европейский союз вокруг наших стратегических приоритетов: нашей коллективной безопасности, обороне, ужесточении еврозоны», — заявил фаворит будущей президентской гонки во Франции.

Фийон не стал подробно рассказывать о своих планах, также не уточнил, что он имеет ввиду, когда говорит об ужесточении еврозоны.

Правительство германского канцлера рассматривает Фийона в качестве союзника по экономическим реформам, где он предлагает шоковую терапию, которая должна способствовать сокращению государственных расходов.

Однако, по другим вопросам, преимущественно внешнеполитическим, взгляды Фийона и Меркель отличаются. Речь идет о политике миграции, об отношении к России и Турции.

Фийон уже получил положительную оценку российского лидера Владимира Путина, в понедельник 9 января он позитивно отозвался о президенте Сирии Башаре Асаде, что также является необычным для Западных лидеров.

Напомним, в апреле-мае 2017 года во Франции пройдут президентские выборы, по опросам общественного мнения больше шансов на успех имеет кандидат от консерваторов Франсуа Фийон, который, вероятнее всего, во втором туре президентских выборов схлестнется с лидером Национального фронта Марин Ле Пен.