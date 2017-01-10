Калуга, 10 января, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Предельный индекс роста платежей граждан за коммунальные услуги для Калужской области на 2017 год установлен в размере 3,4%. Как напомнил на рабочем совещании в региональном парламенте заместитель министра конкурентной политики области Дмитрий Лаврентьев, темпы роста тарифов для населения по электроэнергии и сетевому газу определены основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 и плановый период 2018—2019 годов. Они растут больше средних значений, установленных для калужского региона — 5 и 4,06% соответственно.

Zskaluga.ru Рабочее совещание в Законодательном собрании Калужской области

Чтобы не выйти за общий нормативный показатель, отметил чиновник, средний по области рост тарифов на услуги по водоснабжению не должен превысить 3,4%, а в сфере теплоснабжения — 2%.

В этих условиях предприятиям коммунальной сферы будет сложно развиваться, восстанавливать и ремонтировать инфраструктуру, подчеркнул Лаврентьев.

Вместе с тем, по мнению депутатов Законодательного собрания области, в этой ситуации необходимо искать компромисс и в первую очередь не допустить необоснованного повышения тарифов на коммунальные услуги для жителей региона.

Спикер областного парламента Виктор Гриб призвал коллег обсудить эту тему с другими регионами, чтобы выяснить, насколько для них актуальна эта проблема, что в дальнейшем поможет найти её коллегиальное решение. Кроме того, совместная инициатива будет более весомо представлена на федеральном уровне, уверены калужские депутаты.