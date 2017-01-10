Кострома, 10 января, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Заместителем главы администрации Костромы назначен Илья Смирнов, с 2015 года руководящий городским управлением финансов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, с 10 января дополнительно на него возложены обязанности заместителя главы администрации, курирующего сферу финансов, экономики и муниципального заказа.

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Илья Смирнов до 2007 года работал в Управлении Федерального казначейства по Костромской области, с 2007 по 2011 годы возглавлял городское управление экономики. С 2011 года Смирнов занимал должность начальника управления социальной сферы, заместителя директора департамента финансов Костромской области, а 13 января 2015 года он был назначен на должность начальника управления финансов.