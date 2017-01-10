Красногорск, 10 января, 2017, 19:29 — ИА Регнум. В 2017 году федеральные власти выделили Московской области наибольший объем кредитных ресурсов — 11 млрд рублей. Об этом 10 января заявила заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Смирнова в «Открытой студии» на «Радио 1».

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«В этом году Российская Федерация выделила 150 млрд рублей на бюджетные кредиты регионам. Наши — 11 млрд рублей. Это самый большой объём кредитных ресурсов», — заявила Смирнова.

Решение предоставить такие средства региону она объяснила неукоснительным выполнением правительством Подмосковья рекомендаций Минфина — власти Подмосковья избегают «неправильных» заимствований и успешно сокращают коммерческий долг области.

Это позволило Московской области иметь достаточно стабильный бюджет — ежегодно регион идёт с «ростом на 10%». При этом Московская область, по словам Смирновой, получила наивысшую оценку по открытости бюджета.