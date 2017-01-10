Ставрополь, 10 января, 2017, 19:23 — ИА Регнум.



Жук

Государственное унитарное предприятие «Корпорация развития Ставропольского края» объявила тендер на официальном сайте госзакупок по приобретению автомобиля Volkswagen Multivan 2017 стоимостью 3,45 млн рублей.

Соответствующее объявление появилось на официальном сайте 30 декабря 2016 года. Срок конкурса обозначен до 10 февраля.

Активисты Общероссийского народного фронта возмутились подобной тратой бюджетных средств и после подтверждения информации направили уведомление заказчику о сомнительности этой госзакупки.

«В документах закупки мы не нашли разумного объяснения, зачем бюджетному предприятию такой дорогой автомобиль с избыточными, на наш взгляд, техническими характеристиками. Речь идет об обязательной тонировке стекол, солнцезащитных козырьках с макияжными зеркальцами, кожаном набалдашнике рычага КПП и так далее. Не говоря уже о его стоимости», — процитировали слова активиста проекта ОНФ «За честные закупки» в Ставропольском крае Алексея Гридина в региональном отделении ОНФ.

Он напомнил, что лидер ОНФ Владимир Путин уже призывал государственные бюджетные учреждения к разумному и оптимальному подходу к тратам бюджетных средств.

Ранее ОНФ уже добивались отмены сомнительных трат ГУПов. В мае 2016 года был отменен тендер на покупку служебного автомобиля МУП «Центральный рынок Кисловодска» почти за 4 миллиона рублей. А ранее ОНФ добились отмены покупки особняка для семьи руководителя ГУП «Ставрополькрайводоканал» за 17 млн рублей. Сейчас экс-руководитель ГУПа находился под следствием.

Накануне Нового года активисты ОНФ направили губернатору Ставрополья предложения, в числе которых проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности МУПов и ГУПов Ставрополья.