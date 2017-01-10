Ашхабад, 10 января, 2017, 19:13 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2016 года товарооборот между Китаем и Туркменией составил лишь $5,4 млрд (323,44 млрд рублей), в то время как в 2013 году он превышал $10 млрд (598,96 млрд рублей по текущему курсу). Причиной тому послужил общемировой экономический кризис. Об этом сообщил посол КНР в Ашхабаде Сунь Вэйдун, пишет ИА «CA-news».

Голубое топливо

«Под влиянием вялотекущей международной торговли, депрессии на рынке энергоресурсов и других факторов, в последние два года двусторонний товарооборот в денежном эквиваленте снизился, но объем остается прежним», — уточнил китайский дипломат.

По его словам, в период с 2009 года по настоящий момент КНР приобрела 160 млрд кубометров туркменского природного газа, при этом свыше 30% потребляемого жителями Пекина голубого топлива экспортируется именно из Туркмении.

«На сегодняшний день построены три линии газопровода «Туркмения — Китай» проектной мощностью 55 млрд кубометров в год. Планируется строительство четвертой линии газопровода, с вводом в эксплуатацию которой объемы поставок газа возрастут», — подытожил Сунь Вэйдун.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, основным импортером туркменского природного газа является Китайская Народная Республика. За 10 месяцев 2016 года Туркмения поставила в Китай около 18,32 млн тонн голубого топлива, что на 11,2% больше, чем за такой же период 2015 года. При этом доходы туркменского государства от газовых поставок на китайскую территорию сократились на 29%, составив лишь $4,68 млрд (280,31 млрд рублей по текущему курсу).