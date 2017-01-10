Астана, 10 января, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Национальным бюро по противодействию коррупции задержан экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. Об этом сегодня, 10 января, сообщила пресс-служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Согласно распространенному сообщению, Бишимбаев подозревается в том, что неоднократно получал взятки в особо крупном размере по предварительному сговору. По данным антикоррупционного ведомства, все деньги, полученные незаконным путем, Бишимбаев тратил на личные нужды. Следствие в отношении экс-министра продолжается.

Напомним, Куандык Бишимбаев лишился должности министра национальной экономики 28 декабря 2016 года. На пост главы министерства был назначен Тимур Сулейменов, ранее бывший министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по экономике и финансовой политике.

О том, что послужило поводом для отставки Бишимбаева, в указе президента Казахстана не говорилось ни слова. Однако 30 декабря на встрече с руководящим составом Министерства иностранных дел Нурсултан Назарбаев пояснил мотивы своего решения.

«Министр национальной экономики Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек». В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия», — сообщил тогда Назарбаев.

Отметим, Национальное бюро по противодействию коррупции впервые сообщило о расследовании в отношении руководства холдинга «Байтерек» 17 ноября 2016 года.

«Национальным бюро по противодействию коррупции ведется досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек DEVELOPMENT» по фактам получения взяток. Следствием установлено, что должностные лица «Байтерек DEVELOPMENT» заместитель председателя правления Аслан Джакупов, руководитель Департамента Дирекции государственно-частного партнерства Бауыржан Айтимбетов и управляющий директор Газиз Сариев наладили коррупционную схему систематического получения взяток в особо крупных размерах за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках государственной программы «Нурлы жол», — сообщили тогда в антикоррупционном ведомстве.

По версии следствия, в преступную схему были вовлечены 13 предприятий, которые работали буквально на всей территории Казахстана — в тех городах, где строилось арендное жилье. Джакупов, Сариев и Айтимбетов были задержаны с поличным при получении взятки в размере 28 миллионов тенге (5,6 млн руб.). Эти деньги, как выяснили следователи, были платой за покровительство компании «Project City Group» при заключении договора на строительство двух 9-ти этажных жилых домов в Павлодаре стоимостью 3,4 млрд тенге (680 млн руб.) и беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Вместе с руководством АО «Байтерек DEVELOPMENT» были задержаны также руководители и учредители компании «Project City Group».

На следующий день пресс-служба госхолдинга распространила сообщение, в котором опровергла обвинения в адрес задержанных руководителей. В нем, в частности, сообщалось, что коррупция в компании не приемлема, а процессы принятия решений открыты и прозрачны.

«АО «Байтерек Девелопмент» приступило к автоматизации основных бизнес-процессов, чтобы исключить человеческий фактор, а следовательно и коррупционную составляющую. Кроме того, все переговоры проходят в стеклянном кабинете, оснащенном современной аудио‑ и видеоаппаратурой. На нейтральной территории сотрудникам не разрешается проводить переговоры», — говорилось в сообщении.

Следует также отметить, что один из задержанных — Аслан Джакупов — является сыном бывшего председателя Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Кабибуллы Джакупова (занимал пост спикера с апреля 2014 г. по март 2016 г. — ИА REGNUM ). Кабибулла Джакупов отказался комментировать арест своего сына. К слову, в 2016 году это был уже не первый скандал, связанный с семьей Джакуповых. Весной были опубликованы небезызвестные «Панамские документы», содержащие данные об оффошрных компаниях и их владельцах. В числе 250 казахстанцев, угодивших в списки держателей оффшорах на Панамских островах, оказались оба сына Кабибуллы Джакупова — Аслан и Жаслан.

Однако Жаслан Джакупов тогда пояснил, что эти сведения не соответствуют действительности. По его словам, в 2008 году они с братом создали компанию ZOLDANE для того, чтобы попробовать привлечь инвестиции в Казахстан. Однако с 2010 года эта компания перестала работать, потому что у них ничего не получилось. И в начале 2013 года компания ZOLDANE была закрыта.

Между тем, 21 ноября 2016 года, спустя пять дней после задержания руководства «АО «Байтерек Девелопмент», Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило, что сумма взяток, полученных топ-менеджерами государственного холдинга, составляет 288 миллионов тенге (57,6 млн руб.).

«Анализ показал рост коррупционных правонарушений в квазигосударственном секторе почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом (с 143 до 202), — выразило антикоррупционное ведомство обеспокоенность участившимися фактами коррупционных правонарушений. — К примеру, коррупционные преступления руководителями «Байтерек Devolopment» совершались в течение длительного времени на системной основе, при этом каждому из них отводилась определенная роль. В рамках госпрограммы «Нұрлы жол» «Байтерек Devolopment» определен основным оператором по строительству арендного и кредитного жилья для социально уязвимых слоев населения».

В сообщении, распространенном по данному поводу, также говорилось, что аналогичные преступления с участием первых руководителей были пресечены и в других государственных корпорациях: «Астана ЭКСПО-2017», «НК» СПК «Астана», СПК «Жетысу», «Казахстан Темир Жолы», АО «Казахтелеком», АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», АО «КазМұнайГазӨнімдері» и др.

«Анализ показал, что из всех зарегистрированных коррупционных преступлений в квазигосударственном секторе 55% (112) совершается в рамках закупок. Первопричиной сложившейся ситуации стало отсутствие единых подходов при осуществлении закупок, информационно-аналитической платформы, недостаточный уровень прозрачности, преобладание административных способов регулирования. В системе закупок квазигоссектора практически отсутствуют механизмы контроля, не отслеживается ход их проведения и не публикуются результаты, заявки в отдельных компаниях по прежнему принимаются в бумажном формате», — сообщили в ведомстве.

30 ноября в рамках расследования дела топ-менеджеров «Байтерек Devolopment» был арестован один из организаторов этой преступной схемы. Им оказался бывший председатель правления холдинга Бахыт Жаксыбаев, который на момент ареста занимал пост председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Министерства национальной экономики. По версии следствия, Жаксыбаев руководил деятельностью всех участников преступления, распределял между ними роли и размер получаемых взяток.

Что касается 36-летнего Куандыка Бишимбаева, то до своего назначения на пост министра национальной экономики в мае 2016 года он занимал пост председателя правления Национального холдинга «Байтерек», в состав которого входит АО «Байтерек Devolopment».

Вообще, карьера Бишимбаева до момента его отставки с поста министра развивалась просто фантастически. Куандык Бишимбаев — сын ректора Южно-Казахстанского государственного университета имени Ауэзова Валихана Бишимбаева — уже в 19 лет получил свой первый диплом экономиста. В 1999 году он окончил Казахскую государственную академию управления. В 2001 году получил диплом Таразского государственного университета, ректором в котором на тот момент был его отец. В том же году Бишимбаев-младший окончил Университет Вашингтона в США, в который попал по президентской программе «Болашак», направленной на обучение казахстанских студентов в зарубежных вузах.

Спустя год Куандык Бишимбаев уже был заместителем начальника Управления инвестиционного планирования и анализа Министерства экономики и бюджетного планирования. В 2003 году стал управляющим директором АО «Национальный инновационный фонд». В 2005 году получил должность советника министра экономики и бюджетного планирования. В 2006 году был назначен советником вице-премьера. Кроме того, в том же году он возглавил АО «Центр развития торговой политики». Еще через год Бишимбаев оказался в числе вице-министров индустрии и торговли. В 2008 оказался в Администрации президента Казахстана. В 2009 году стал помощником главы государства. В 2010 получил назначение в Министерство торговли и экономического развития в должности вице-министра. Еще через год стал заместителем председателя правления Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». После чего в 2013 году получил должность председателя правления Национального управляющего холдинга «Байтерек».