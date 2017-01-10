Душанбе, 10 января, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид заявил, что в нехватке учебников в стране виноват не он или возглавляемое им ведомство, а местные власти, отделы образования и директора школ.

Photo RNW.org Таджикские дети

Высокопоставленный чиновник пояснил, что в Таджикистане существует Фонд оборота книг на 90 млн сомони (684 млн российских рублей), который каждый год пополняется на 24 млн — 25 млн сомони (182,4 млн — 190 млн рублей) от продажи учебников. При этом 10% от этой суммы поступают в государственный бюджет, а остальное — возвращается в школы в виде книг.

«В том, что в какой-то школе не хватает учебников, вины министра, или министерства нет. Виноваты местный исполнительный орган госвласти, отделы образования и директора школ. Мы просим их подавать заявки на три-пять лет вперед, учитывая увеличение количества учащихся. Только в этом учебном году в первый класс пошли 214 тыс. детей. Это значит, что через 4 — 5 лет количество учащихся школ перевалит за 2 млн. При этом заявка на следующий учебный год подается с учетом численности учащихся, прибывших в этом году. Увеличение не учитывается. Книги школам выдаются согласно заявке, отсюда возникает проблема дефицита учебников», — рассказал Нуриддин Саид.

По словам министра, процесс возвращения средств в Фонд контролирует Агентство по борьбе с коррупцией.

«Первые два года изымается по 34% от стоимости книг, третий год оставшиеся 33%, после чего, учебник выдается бесплатно. То есть первые три года учебник выдается в аренду, чтобы пополнять Фонд, ведь нужно выпускать новые учебники, а на это нужны средства», — уточнил глава Минобрнауки.

Он также сообщил о том, что в общей сложности местные власти задолжали Фонду оборота книг Министерства образования и науки Таджикистана порядка 10 млн сомони (760 млн рублей), тем временем на складах ведомства хранятся более 1 млн учебников.

Напомним, что тема дефицита учебников поднималась и в ходе работы V Межпарламентского форума «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества» в октябре 2016 года. По итогам визита в Душанбе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, что в ответ на заявление таджикской стороны о недостаточной помощи со стороны России в сфере образования, предложила министру образования и науки Таджикистана перейти к цифрам и подсчетам, а также попросила предоставить число недостающей учебной литературы на русском языке.