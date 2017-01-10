Каир, 10 января, 2017, 18:56 — ИА Регнум.

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за теракт на египетском КПП, находящемся в северной части Синайского полуострова, в результате которого погибло по меньшей мере восемь человек, сообщает 10 января Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

«Внезапное нападение боевиков «Исламского государства» на западе города Ариш на севере Синая последовало за взрывом заминированного автомобиля, припаркованного террористами», — сообщает агентство Amaq.

Напомним, после теракта, произошедшего 9 января, президент Египта Ас-Сиси заявил, что страну ждет напряженная борьба с терроризмом, что народу придется заплатить высокую цену, дабы он был искоренен.