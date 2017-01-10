Ярославль, 10 января, 2017, 18:54 — ИА Регнум. 13 января в Музее истории города Ярославля открывается персональная выставка фотографа Валерия Кушнарева «Заповедный Север». Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в музее, в объективе мастера — природа и архитектура северных краев.

Mukmig.yaroslavl.ru Работа Валерия Кушнарева

Экспозиция состоит из работ, сделанных в ходе путешествий по русскому северу. С 2001 года фотограф запечатлевал в кадре заповедные пейзажи Карелии, Архангельской, Мурманской и Вологодской областей, Валаама, Соловецких островов. По мнению автора, «пейзаж вечен, и никакие, даже самые «высокие» технологии не заменят человеку красоту природы».

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора музея по экспозиционно-выставочной работе Николай Корсиков, интерес к суровым северным ландшафтам зародился у ярославского фотографа после знакомства с книгой Сергея Разгонова «Северные этюды» 1972 года издания. А вместе с этим Валерий Кушнарев открыл для себя и древнюю культуру Севера — шедевры деревянного зодчества в Кижах, Вытегре и Кондопоге, живописные берега Двины и Сухоны, Онеги и Мезени, иконы заонежских, холмогорских и устюжских мастеров, богатую историю этих краев. Путешествовал фотограф сначала один на велосипеде, потом с друзьями на байдарках. Последние маршруты прокладывал вместе с товарищем на двухместном катамаране, сделанном своими руками.

«По образованию Валерий Иванович топограф, и к путешествиям человек привычный. Свои маршруты он прокладывал по труднодоступным северным местам, куда обычные туристы не заглядывают. Но именно там он увидел и запечатлел настоящий Север, «чистый» и нетронутый губительным вниманием человека. Он смог передать в своих работах удивительную энергетику этих краев», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Николай Корсиков.

В Музее истории города уточнили, что в экспозиции будут представлены 56 фоторабот Валерия Кушнарева, а также катамаран, на котором он путешествовал. На открытии выставки мастер проведет для гостей ознакомительную экскурсию и расскажет о маршрутах, проложенных им по северным краям.