Вашингтон, 10 января, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи с американскими конгрессменами неожиданно призвал их отказаться от демонизации Российской Федерации. Об этом сегодня, 10 января, сообщает агентство Sputnik.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

В ходе беседы с конгрессменами Джонсон заявил, что в отношении Москвы нужно проводить политику «вовлечения и бдительности». Он также призвал американских конгрессменов и новую администрацию не демонизировать Россию и не загонять ее в угол. Было бы безумием делать это, подчеркнул Джонсон.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Джонсон посетил с официальным визитом Нью-Йорк и Вашингтон, где провел ряд встреч с советниками избранного президента США Дональда Трампа и членами Конгресса США.

Стоит отметить, что до победы Трампа на выборах президента США Джонсон крайне резко высказывался о России. Глава британского МИД обвинял Москву в обстреле гуманитарного конвоя ООН в Алеппо, не предъявив никаких доказательств. Он призывал сделать Россию «страной-изгоем» и проводить антироссийские акции по всему миру.