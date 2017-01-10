Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 января, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Решение депутатов Переславль-Залесской городской думы Ярославской области о возврате прямых выборов главы города, скорее всего, будет отменено. Такое мнение высказывают как местные, так и региональные политики. Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура потребовала отменить решение гордумы от 29 декабря в связи с тем, что и.о. главы города Владимир Волков не был предупрежден о рассмотрении данного вопроса за 3 дня. Отменить собственное, принятое единогласно решение депутаты могут уже 12 января на внеочередном заседании городской думы, в которой представлены три партии — «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ.

Переславль-Залесский

Лидер ярославского регионального отделения КПРФ, депутат Яроблдумы Александр Воробьев считает, что требования прокуратуры отменить возврат прямых выборов связано с позицией региональной власти.

«Переславские депутаты приняли решение единогласно, право на это они имеют, публичные слушания были проведены, слушания приняли положительное решение, вынесли вопрос на заседание думы города, приняли решение о возврате прямых выборов мэра. После этого, наша власть, которая не в состоянии отслеживать ситуацию, решила сохранить хорошую мину при плохой игре. Теперь прокуратура требует признать решение незаконным по надуманному предлогу. Причина такой ситуации совершенно понятна. Пришедшей в руководство области московской команде надо ставить своих людей на местах, в Переславле такой человек поставлен на позицию врио главы города. Но в случае прямых выборов мэра переславцы могут и не поддержать его кандидатуру, он не известен жителем города, всю свою жизнь проработал в Подмосковье. Поэтому власти, как могут, мешают возвращению прямых выборов главы Переславля-Залесского», — поделился своим мнением первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Член Совета Ярославского регионального отделения «Справедливой России» Анатолий Каширин считает, что возврат прямых выборов мэра в Переславле маловероятен, но это было бы правильное решение.

«Для меня решение переславских депутатов было неожиданным. С приходом новой региональной исполнительной власти политическом поле по поводу прямых выборов успокоилось. Все вроде бы смирились с тем, что будут новые главы, поставленные властью. Смирились в надежде, что они хоть воровать не будут. Я приветствую решение Переславской думы, это — сигнал всем нам, ведь прямые выборы — это демократия, самый справедливый способ избрания власти. Мне кажется, что на основании протеста прокуратуры сейчас будет создано информационное поле, которое будет представлять решение депутатов как незаконное, и не дадут довести его до конца. Единственный вариант, при котором возможно утверждение прямых выборов главы Переславля-Залесского, это если врио мэра Владимир Волков примет решение выдвинуть свою кандидатуру на прямых выборах и подпишет решение гордумы. Я уверен, что если Волков так решит, то народ на выборах его поддержит. Это был бы красивый шаг. Но боюсь, что выделиться Переславлю не дадут, и прямых выборов мэра там не будет», — считает Анатолий Каширин.

Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий, который, по некоторым сведениям в ближайшее время возглавит региональное отделение «Единой России», пока не готов озвучить свое мнение о сложившейся ситуации.

«Я планирую туда поехать, послушать мотивы, аргументы обеих сторон, и тогда я смогу составить свое мнение о ситуации с возвратом прямых выборов главы Переславля», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Интересно, что именно областная дума приняла в апреле 2016 году закон, позволяющий вернуть в Переславле-Залесском прямые выборы мэра. Это решение было чисто техническим. Прямые выборы областной закон допускал лишь для Рыбинска, однако решение Конституционного суда указало, что невозможно в региональном законе установить способ избрания глав только для одного муниципального образования. Нужно делать это для определенного типа образований. Рыбинск, как и Переславль и Ярославль, являются городскими округами, в итоге закон вернул возможность прямых выборов в городские округа, исключив из него Ярославль (для которого типичным признаком был принят «центр региона»). Право определить способ избрания было предоставлено представительному органу местной власти.

Источники, знакомые с ситуацией поясняют, что ситуация «несанкционированного» решения о возврате выборов возникла из-за потери коммуникации между главой города и фракцией «Единая Россия» в Переславской городской думе, связанной со сменой власти. Раньше городские единороссы обсуждали сложные вопросы непосредственно с главой. Однако в ноябре этого года мэр Денис Кошурников был арестован по «делу Роснано». На место врио мэра депутаты гордумы утвердили предложенного врио губернатора Дмитрием Мироновым Владимира Волкова, приехавшего из Подмосковья. Волков практику обсуждения с депутатами крупнейшей фракции предстоящих решений не перенял, в связи с чем депутаты и «вышли из-под контроля». При этом публичные слушания проходили еще до ареста Кошурникова и назначения Волкова.

По мнению источника ИА REGNUM, депутаты городской думы не настроены на конфронтацию с новым и.о. мэра и отменят собственное решение после того, как окончательно стало понятно, что оно не поддерживается исполнительной властью. Однако часть депутатского корпуса хотела бы «сохранить лицо» и добиться большего внимания к городу от региональной власти, воспользовавшись сложившейся ситуацией.