Киев, 10 января, 2017, 22:14 — ИА Регнум. Сегодня все указывает на то, что Украина плохо готова к прохождению зимнего периода, в частности заполненность подземных газовых хранилищ. И со временем это положение будет только ухудшаться. Об этом заявил сегодня, 10 января, в интервью ИА REGNUM заместитель гендиректора Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) по газовым проектам Алексей Гривач.

Заготовка дров

Напомним, что сегодня стало известно о том, что резкое похолодание вынудило власти Украины нарастить отбор голубого топлива из ПХГ сверх плана, свидетельствуют данные государственной компании «Укртрансгаз». На 8 января объем голубого топлива в подземных хранилищах сократился до 11,5 млрд кубометров. Из-за морозов из ПХГ было отобрано в течение суток 86,34 млн кубометров.

Алексей Гривач обратил внимание на то, что иногда эти данные друг другу противоречат. Например, ранее отмечалось, что Украина потребляла по 100 млн кубометров газа в сутки из ПХГ, однако позже оказалось, что это не соответствует действительности. «Укрпромгаз» оповестил об этом на своем сайте уже постфактум. По данным на 7−8 января отбор газа из ПХГ составляет до 90 млн кубометров газа в сутки. При этом еще год назад Украина была способна и фактически поднимала по 130 млн кубометров газа в сутки.

Поэтому можно сделать вывод, что объемы запасенного газа будут постоянно сокращаться, отмечает эксперт, так как сейчас холода были хотя и средние по показателям, но продолжительные.

«Самые холодные статистически периоды впереди. Украина плохо готова к зиме по-прежнему, и с каждым днем ее готовность ухудшается», — подчеркнул Гривач.

Он также обратил внимание на то, что, несмотря на свое положение, Украина по политическим причинам не хочет закупать газ у «Газпрома» напрямую. А ситуация может развиваться по кризисному сценарию.

Причем, по подсчетам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, отбор голубого топлива не должен превышать ежесуточного показателя в 50 млн кубометров. Планировалось, что при таком отборе к концу сезона в хранилищах должно остаться 8 млрд кубометров, которые необходимы для обеспечения работы газотранспортной системы.

«Речь идет о некоем среднем значении за сезон. Другое дело, что ПХГ заполняются не только с тем, чтобы обеспечить среднестатистическое потребление, но и некие пики потребления. По официальным данным «Укрпромгаза», несмотря на такие холода, Украина не потребляла даже 200 млн кубометров газа в сутки, потому что просто не могла их потребить технологически.

Что это значит? Это значит, что-либо нам что-то недоговаривают, какие-то данные фальсифицированы. Потому что такие же объемы, как в рождественские морозы, Украина потребляла в середине декабря, когда таких холодов не было и в помине. Либо второй вариант — происходит тихое отключение потребления. Либо, возможно, что эти краткосрочные морозы были покрыты за счет отбора газа из трубы. Это не случай несанкционированного отбора, а просто путем понижения давления», — говорит аналитик.

Он пояснил, что это возможно в условиях выполнения транзитных обязательств, поскольку система констатировала большие объемы газа транзита. Однако уже на более длинных отрезках времени с морозами «такой фокус не пройдет».