Москва, 10 января, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Запрет на продажу автомобиля в том случае, если владелец захочет воспользоваться такой возможностью вместо ремонта своей машины по страховке, недопустим и противоречит праву гражданина распоряжаться своим имуществом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, комментируя заявление зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

Vzakon.com ОСАГО

По итогам «круглого стола» в Госдуме, где обсуждались изменения в законодательство об ОСАГО, Чистюхин, отвечая на вопрос журналистов о том, что делать, в случае, если автомобиль получил повреждения и владелец захочет его продать вместо того, чтобы ремонтировать, заявил: «В целях защиты общественных интересов — а это ровно тот случай — допускается ограничение прав».

С такой позицией Нилов не согласен. «Я считаю, что нельзя допускать ограничение прав. Это имущество гражданина, он сам может им распоряжаться», — заявил депутат.

В ходе «круглого стола» высказывались различные позиции по вопросу реформы ОСАГО и натуральных выплат, указал парламентарий. «Просто обсуждались разные предложения, и ряд общественных организаций, представителей страхового сообщества, представителей организаций, защищающих права потребителей-автомобилистов. они говорили о том, что Гражданский кодекс — главный документ. С этим мы согласны», — указал Нилов.

«В том случае, если водитель повредил свое транспортное средство и не хочет его ремонтировать, но хочет получить компенсацию, то в данном случае он может рассчитывать и должен рассчитывать на любую форму компенсации, в том числе непосредственно деньги… и (готовность) автомобиль продать», — считает он.

Вокруг позиции ЦБ об ограничении имущественных прав развернулась дискуссия, мнения высказывались различные, говорит Нилов. «Кто-то считает, что это является нарушением, кто-то считает, что это не является нарушением имущественных и конституционных прав… Моя позиция — вообще решать данную проблему надо кардинально по-другому», — подчеркнул депутат.

По его мнению, страховые компании сами создали благоприятную почву для работы автоюристов. «На самом деле страховые компании сами виноваты в этом. Если бы они полноценно производили выплаты компенсаций, то не было бы спроса автоюристов. А так как люди вынуждены идти в суды и доказывать правоту — страховые компании сами туда их отправляют — то мы имеем то, что имеем», — указал он.

По мнению парламентария, прежде всего следует «оценить природу активизации этих автоюристов, пересмотреть отношение к потребителям продукта ОСАГО, и после этого смотреть, каким образом двигается дальше».

«Те обещания, которые сегодня звучат — их можно реализовать? Можно. Но в этом случае либо тарифы поднимутся, либо страховые компании разорятся, либо ремонт будут делать тяп-ляп лишь бы сделать. Тогда автоюристы еще больше будут выигрывать и еще больше будут взимать деньги с автосервисов или страховых компаний», — подытожил Нилов.

ЦБ планирует инициировать ряд изменений к законопроекту о преимущественном возмещении ущерба по ОСАГО в натуральной форме, который был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2016 года.