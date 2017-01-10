Радио REGNUM: второй выпуск за 10 января
Москва, 10 января, 2017, 18:15 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В Министерстве обороны России слухи о причинах крушения Ту-154 назвали абсолютным бредом;
- В Генштабе России сообщили об ударе ВВС США по мирным жителям в Сирии;
- Сергей Шойгу посоветовал главе Пентагона быть «аккуратнее в оценках»;
- Госдеп объяснил отсутствие доказательств кибератак со стороны России;
- В Кремле решение Белоруссии по визам назвали ее внутренним делом;
- «В Калининграде создают архитектурный памятник всему Третьему рейху».