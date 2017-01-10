Вильнюс, 10 января, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Опубликованные Департаментом статистики Литвы показатели инфляции за декабрь 2016 года — 0,5% — говорят о более значительном изменении цен, чем было в предыдущем месяце. Такой скачок цен не должен удивлять: в декабре росла мировая цена на нефть, а поднявшиеся в последнее время мировые цены на продовольственное сырье повысили цены на овощи, молоко и мясные продукты в торговых центрах, считает экономист Отдела макроэкономики и прогнозирования Центробанка Литвы Ева Скачкаускасте, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 января.

Chris Potter Цены

Эти продукты питания в декабре были соответственно на 7,6, 3,6 и 0,8% дороже, чем в ноябре. И все-таки, считает эксперт, говорить о долговременном росте цен на продукты питания еще слишком рано по двум основным причинам. Во-первых, цены на продукты питания постоянно колеблются. На них оказывают влияние погодные условия, изменение спроса из-за изменения доходов жителей, другие факторы. Во-вторых, дорожающая нефть опустошает кошельки потребителей, не только повышая стоимость горючего, но и повышая расходы на транспортировку продуктов питания и цены на удобрения, но все же не стоит беспокоиться, что растущие цены на нефть в ближайшее время сильнее раскачают рост цен на литовские продукты питания.

Хотя в ноябре 2016 года члены организации стран-экспортеров нефти (ОРЕС) договорились сократить добычу нефти, новейшие прогнозы цен на нефть говорят о не слишком значительном росте цен на нефть в ближайшее время. «Это обусловлено несколькими факторами: во-первых, Ирану было предоставлено исключение в ограничении добычи из-за очень плохого экономического положения этой страны. Во-вторых, лидеры Ирака декларировали потребность в доходах от нефти для борьбы с вызовами в области безопасности в регионе, поэтому Ираку также предоставлено исключение. В-третьих, хотя Россия, не принадлежащая картелю ОРЕС, обязалась соблюдать ограничения в добыче, членам ОРЕС довольно трудно контролировать и следить, как свои обязательства выполняют как члены ОРЕС, так и Россия. В конце концов, по мере роста мировой цены на нефть американские производители сланца должны увеличить производство и так остановить дорожание нефти», — считают в Центробанке Литвы.

Годовая инфляция в декабре ускорилась и составила 2% в основном из-за более быстрого роста цен на горючее, поднявшихся цен на продукты питания, а также из-за значительно подорожавших за год услуг. Цены на услуги уже на протяжении некоторого времени повышаются довольно быстро как из-за растущего в Литве спроса, так и из-за растущей зарплаты в секторе услуг. И все-таки показатель чистой инфляции, не охватывающий изменений цен на нефть и продукты питания из-за их высокой переменности, не указывает на значительное ускорение роста цен: чистая инфляция в последние месяцы 2016 года была по сути стабильной.

Средняя годовая инфляция в 2016 году составила 0,7%. В этом году она должна вырасти из-за предполагаемого более значительного роста мировых цен на нефть и продовольственное сырье: согласно новейшим прогнозам Центробанка Литвы, средняя годовая инфляция в 2017 году составит 1,9%. Очень похожая динамика годовой инфляции наблюдается и в соседних государствах. В последнее время в Латвии и Эстонии также подорожали продукты питания, выросли цены на горючее. Правда, в Эстонии рост цен на услуги замедлился. По словам представителя Центробанка Эстонии, более медленный рост цен на услуги обусловлен сократившимися ожиданиями инфляции домашних хозяйств и увеличившееся из-за этого желание экономить. Это приводит к уменьшающемуся давлению спроса на цены. Годовая инфляция еврозоны в декабре увеличилась и достигала 1,1%. Если смотреть на главные компоненты, видно, что, как и в Литве, в странах еврозоны в последнее время больше, чем раньше, росли цены на энергетику и продукты питания.