Ярославль, 10 января, 2017, 18:46 — ИА Регнум. 10 января в территориальных администрациях Ярославля прошли публичные слушания по вопросу включения в черту города строящегося микрорайона «Новый Ярославль» в Ярославском районе. Общественное мнение не является определяющим при принятии решения, которое должны будут сделать депутаты на ближайшем заседании муниципалитета. Но и среди политиков единства по этому вопросу нет. «Новый Ярославль» станет «анклавом» — фактически присоединяемые территории с городом не граничат, они отделены землями сельскохозяйственного назначения. Кроме того, в самом центре «Нового Ярославля» остается деревня, которую включить в черту города не предлагается.

City-yaroslavl.ru План микрорайона Новый Ярославль

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM известный в Ярославле бизнесмен-строитель и депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв высказался резко отрицательно о расширении границ города за счет присоединения новых территорий. По его мнению, город должен развиваться компактно, заполняя «лакуны» на своей территории. Это позволит избежать лишних бюджетных трат.

«На мой взгляд, город не должен «распластываться», ведь это лишние затраты на строительство инженерных сетей и их обслуживание, на дороги, на их уборку и содержание. Строительство новых микрорайонов на свободных городских территориях будет гораздо более эффективно с этой точки зрения. Сейчас градостроительная задача — заполнять такие «лакуны». Например, у нас по Промышленному шоссе от Моторного завода до ул. Колесовой ничего нет, немало пустырей во Фрунзенском районе», — считает Роман Фомичёв.

По мнению депутата, вопрос о присоединении «Нового Ярославля» к областному центру инициирован с целью повышения ликвидности участков и возводящихся на них строений. То есть бизнес и ничего более.

«С точки зрения застройщика это неплохо: набрать в деревнях и селах дешевой земли, а жилье, построенное на них, продавать уже по городским ценам. Также статус городской территории увеличивает кадастровую стоимость земельных участков, и тогда появляются варианты — например, получить кредит с большей ликвидностью и большим залоговым обеспечением. Но при этом для города в таком «приращении» нет ничего хорошего: появляется обязанность построить за свой счет сети и коммуникации. В итоге за это присоединение заплатят все горожане. Единственное — появляется дополнительная возможность расселения ветхого и аварийного жилья. Но не станет ли такой подход тенденцией? Ведь таким образом можно разрастись до самого Тутаева», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Роман Фомичёв.

Депутат муниципалитета, председатель комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин обращает внимание на непоследовательность действий городской власти: присоединение новых участков инициирует не мэрия, а застройщики.

«В данном конкретном случае, может быть и есть логика в присоединении к Ярославлю территорий, на которых будут расположены не только жилые дома, но и объекты социальной сферы. Но проблема в ином. Ярославль развивается хаотично и не по инициативе власти. Это не способствует комфорту проживания, создаёт препятствия для эффективного управления. Бюджет недополучает огромные деньги, поскольку присоединяемые территории уже находятся в собственности застройщика», — считает Олег Ненилин.

По мнению депутата, Ярославль уже «упёрся» в свои границы. Городу необходимо развиваться, логично, за счёт территорий Ярославского района. Однако необходимо в корне поменять градостроительную политику.

«Я бы вообще присоединил весь Ярославский район к Ярославлю. Стратегически это было бы правильно. Что касается обещаний инвестора о строительстве социальных объектов за свой счёт, то пока это лишь обещания. Хотелось бы иметь гарантии. Подобное мы уже проходили не раз», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Олег Ненилин.

Между тем в мэрии Ярославля считают предлагаемый вариант более чем приемлемым, аргументируя тем, что развитие города не потребует дополнительных затрат бюджета.

«Застройщик будет строить все коммуникации, причем не только коммунальные, но и транспортные. Это касается как подъездной дороги к микрорайону, так и внутриквартальных проездов. Поэтому город не понесет никаких финансовых затрат. Это будет отрегулировано инвестиционным контрактом. Сейчас разрешения на строительство выданы Ярославским районом, однако после присоединения к Ярославлю они обратятся к нам. Город будет выдавать и разрешение на ввод в эксплуатацию. Естественно, без построенной дороги жить люди не могут, поэтому такое разрешение будет выдано только при построенных коммуникациях», — заверил корреспондента ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Сергей Калинин.

Вопрос о расширении территории города возникает не в первый раз. Аналогичный проект рассматривался в 2013—2014 годах. Речь шла о присоединении района поселка Ченцы, неподалеку от «Нового Ярославля». Там планировалось построить большой жилой массив «Преображенский». Тогда этот вопрос также продвигала региональная власть, обещая, что застройщик возведет социальное жилье по доступным ценам. Как и в случае с «Новым Ярославлем», говорилось об участии застройщика в федеральных программах по развитию инфраструктуры и привлечению денег федерального бюджета. В июле 2014 года, после долгого сопротивления, муниципалитет Ярославля включил Ченцы в границы города. Однако строительство жилья там так и не началось.